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Progyny Aktie

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WKN DE: A2PT5Q / ISIN: US74340E1038

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Progyny gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Progyny wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,313 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Progyny 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 340,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Progyny einen Umsatz von 313,4 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 0,650 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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