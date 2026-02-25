Ausblick: Progyny verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Progyny stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,147 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Progyny noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Progyny im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 307,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,01 Prozent gesteigert.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,659 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,28 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at