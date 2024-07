Ausblick: Projektengagemang Sweden Registered B legt Quartalsergebnis vor

Projektengagemang Sweden Registered B präsentiert in der am 17.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass Projektengagemang Sweden Registered B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,490 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 5,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 235,0 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 221,0 Millionen SEK aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,14 SEK, gegenüber -0,470 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 819,6 Millionen SEK im Vergleich zu 882,3 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at