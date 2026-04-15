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WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Prologis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prologis wird am 16.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,806 USD aus. Im letzten Jahr hatte Prologis einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,35 USD aus. Im Vorjahr waren 3,56 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 8,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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