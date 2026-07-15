Ausblick: Prologis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prologis wird am 16.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,747 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Prologis ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,03 Prozent auf 2,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 USD im Vergleich zu 3,56 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,68 Milliarden USD, gegenüber 8,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at