ProPetro Aktie
WKN DE: A2DM7L / ISIN: US74347M1080
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: ProPetro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ProPetro wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,124 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 281,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 320,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,056 USD je Aktie, gegenüber -1,310 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ProPetro Holding Corp
|
07:01
|Ausblick: ProPetro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: ProPetro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: ProPetro gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: ProPetro gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu ProPetro Holding Corp
Aktien in diesem Artikel
|ProPetro Holding Corp
|12,00
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.