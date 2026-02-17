Ausblick: ProPetro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ProPetro wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,124 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 281,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 320,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,056 USD je Aktie, gegenüber -1,310 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

