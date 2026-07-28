Ausblick: ProPetro präsentiert Quartalsergebnisse

ProPetro wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,008 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,64 Prozent auf 304,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 326,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,053 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,27 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at