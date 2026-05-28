Ausblick: Prosafe SE Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prosafe SE Registered wird am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,035 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -9,190 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 40,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 365,4 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,046 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,93 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 187,3 Millionen USD, gegenüber 1,96 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at