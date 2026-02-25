Prosafe Aktie
Ausblick: Prosafe SE Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prosafe SE Registered wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -6,840 NOK je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 51,7 Millionen USD für Prosafe SE Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 408,1 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,472 USD im Vergleich zu -28,070 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 166,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,50 Milliarden NOK.
