Prosafe Aktie

Prosafe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRFU / ISIN: NO0010861990

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Prosafe SE Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Prosafe SE Registered wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -7,070 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 41,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 370,4 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,167 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -28,070 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 147,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prosafe SE Registered Shsmehr Nachrichten