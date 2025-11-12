Prosafe Aktie
WKN DE: A2PRFU / ISIN: NO0010861990
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Prosafe SE Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Prosafe SE Registered wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -7,070 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 41,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 370,4 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,167 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -28,070 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 147,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
