Ausblick: Prosegur Compania de Seguridad SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prosegur Compania de Seguridad SA wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,040 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,25 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prosegur Compania de Seguridad SA einen Umsatz von 1,25 Milliarden EUR eingefahren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,247 EUR, gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 5,15 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,93 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at