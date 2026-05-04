Prosegur Compania de Seguridad Aktie
WKN DE: A1J0XW / ISIN: ES0175438003
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Prosegur Compania de Seguridad SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prosegur Compania de Seguridad SA wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,040 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 EUR erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,25 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prosegur Compania de Seguridad SA einen Umsatz von 1,25 Milliarden EUR eingefahren.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,247 EUR, gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 5,15 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,93 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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