Prosegur Compania de Seguridad Aktie

Prosegur Compania de Seguridad für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0XW / ISIN: ES0175438003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 07:01:06

Ausblick: Prosegur Compania de Seguridad SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prosegur Compania de Seguridad SA lädt am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,070 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Prosegur Compania de Seguridad SA 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,50 Prozent auf 1,28 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,261 EUR im Vergleich zu 0,220 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,16 Milliarden EUR, gegenüber 4,93 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prosegur Compania de Seguridad SA

mehr Nachrichten