Ausblick: Prosegur Compania de Seguridad SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prosegur Compania de Seguridad SA lädt am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,070 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Prosegur Compania de Seguridad SA 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,50 Prozent auf 1,28 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,261 EUR im Vergleich zu 0,220 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,16 Milliarden EUR, gegenüber 4,93 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at