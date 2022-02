Ausblick: Prosegur Compania de Seguridad SA präsentiert Quartalsergebnisse

Prosegur Compania de Seguridad SA wird am 28.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,058 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,038 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 939,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 843,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,109 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,54 Milliarden EUR, gegenüber 3,57 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at