WKN DE: A1J0XW / ISIN: ES0175438003

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Prosegur Compania de Seguridad SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prosegur Compania de Seguridad SA wird sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,080 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 60,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Prosegur Compania de Seguridad SA 0,050 EUR je Aktie vermeldete.

Prosegur Compania de Seguridad SA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,221 EUR je Aktie, gegenüber 0,150 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,97 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

