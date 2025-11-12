Ausblick: ProSiebenSat1 Media SE Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ProSiebenSat1 Media SE Un veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,219 USD je Aktie gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,89 Prozent auf 950,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE Un noch 968,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,228 USD, gegenüber 0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 4,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at