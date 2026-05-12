Ausblick: ProSiebenSat1 Media SE Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ProSiebenSat1 Media SE Un lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,021 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE Un noch -0,070 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 917,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 899,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,148 USD aus. Im Vorjahr waren -0,210 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 4,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at