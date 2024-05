Ausblick: ProSiebenSat1 Media SE Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ProSiebenSat1 Media SE Un wird am 14.05.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2024 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE Un -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 908,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 875,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,275 USD, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 4,26 Milliarden USD im Vergleich zu 4,16 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at