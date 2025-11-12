ProSiebenSat.1 Media Aktie
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
|Kennzahlen im Fokus
|
12.11.2025 23:46:00
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ProSiebenSat1 Media SE präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,740 EUR aus. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 822,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 882,0 Millionen EUR umgesetzt.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,780 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,76 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 3,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SEmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt (dpa-AFX)
|
10.11.25
|WDH/Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter (dpa-AFX)
|
07.11.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel SDAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SEmehr Analysen
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|04.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|18.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ProSiebenSat.1 Media SE
|4,93
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.