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WKN: A0B746 / ISIN: US74348T1025

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Prospect Capital legt Quartalsergebnis vor

Prospect Capital wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Prospect Capital für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,099 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 163,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,384 USD, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 620,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 414,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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