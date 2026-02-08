Ausblick: Prospect Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prospect Capital lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Prospect Capital die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,104 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 138,8 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Prospect Capital für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 156,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,418 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,350 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 620,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 200,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at