Ausblick: Prospect Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Prospect Capital wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,106 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Prospect Capital ein EPS von -0,500 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 205,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -141,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Prospect Capital für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 149,8 Millionen USD aus.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,463 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,350 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 633,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 200,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at