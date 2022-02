Ausblick: Prospect Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prospect Capital lässt sich am 08.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Prospect Capital die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Prospect Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,177 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,95 Prozent auf 163,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Prospect Capital noch 172,3 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,744 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 682,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 632,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at