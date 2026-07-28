Ausblick: Prosperity Bancshares gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prosperity Bancshares wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 434,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 380,7 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,52 USD aus. Im Vorjahr waren 5,72 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 1,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at