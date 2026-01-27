Ausblick: Prosperity Bancshares informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prosperity Bancshares präsentiert in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,42 USD je Aktie gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Prosperity Bancshares 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 317,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Prosperity Bancshares 451,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,65 USD im Vergleich zu 5,05 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at