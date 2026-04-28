Ausblick: Prosperity Bancshares stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prosperity Bancshares wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Prosperity Bancshares ein EPS von 1,37 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Prosperity Bancshares nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 358,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 17,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 434,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1,74 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at