Ausblick: Protalix BioTherapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Protalix BioTherapeutics präsentiert in der am 27.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,150 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Protalix BioTherapeutics nach der Prognose von 1 Analyst 6,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 28,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,390 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,620 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 45,1 Millionen USD, gegenüber 38,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at