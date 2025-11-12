Ausblick: Protalix BioTherapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Protalix BioTherapeutics wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,055 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 53,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at