Ausblick: Protalix BioTherapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Protalix BioTherapeutics stellt am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,010 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 80,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Protalix BioTherapeutics in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 11,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,215 USD je Aktie, gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 79,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 52,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at