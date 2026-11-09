Protalix BioTherapeutics Aktie

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WKN DE: A2PWSL / ISIN: US74365A3095

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Protalix BioTherapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Protalix BioTherapeutics präsentiert in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 12,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,240 USD aus. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 82,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 52,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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