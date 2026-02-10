Ausblick: Protean eGov Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Protean eGov Technologies präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 7,70 INR. Dies würde einem Zuwachs von 36,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Protean eGov Technologies 5,66 INR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 27,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,57 Milliarden INR gegenüber 2,02 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,95 INR aus. Im Vorjahr waren 22,83 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 9,54 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at