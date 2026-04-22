Protector Forsikring Asa Aktie

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WKN DE: A0MSGT / ISIN: NO0010209331

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Protector Forsikring Asa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Protector Forsikring Asa lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Protector Forsikring Asa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 NOK gegenüber 9,00 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,48 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 90,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden NOK in den Büchern standen.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23,65 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,70 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,99 Milliarden NOK, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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