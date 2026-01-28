Ausblick: Protector Forsikring Asa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Protector Forsikring Asa stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 8,98 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,00 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Protector Forsikring Asa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,52 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,27 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 18,70 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 13,97 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 13,46 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at