Prothena Corporation Aktie
WKN DE: A1KAVV / ISIN: IE00B91XRN20
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Prothena legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prothena öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Prothena im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,340 USD je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 90,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,072 USD im Vergleich zu -4,530 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 83,3 Millionen USD, gegenüber 9,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
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