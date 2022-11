Ausblick: Prothena stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Prothena präsentiert in der am 03.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,585 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prothena in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 25,2 Millionen USD im Vergleich zu 139,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,163 USD je Aktie, gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 50,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 200,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

