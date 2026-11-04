Prothena Corporation Aktie

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WKN DE: A1KAVV / ISIN: IE00B91XRN20

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Prothena stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prothena äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,227 USD. Dies würde einen Gewinn von 66,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Prothena -0,680 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 295,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,119 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,530 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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