Ausblick: Prothena vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Prothena lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,559 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 48,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 37,26 Prozent auf 1,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Prothena noch 2,1 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -4,694 USD je Aktie, gegenüber -2,270 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 10,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 135,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at