Prothena Corporation Aktie
WKN DE: A1KAVV / ISIN: IE00B91XRN20
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Prothena vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Prothena lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,559 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 48,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,080 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 37,26 Prozent auf 1,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Prothena noch 2,1 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -4,694 USD je Aktie, gegenüber -2,270 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 10,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 135,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prothena Corporation PLC
|
18.02.26
|Ausblick: Prothena vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Prothena Corporation PLC
Aktien in diesem Artikel
|Prothena Corporation PLC
|7,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.