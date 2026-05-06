Prothena Corporation Aktie

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WKN DE: A1KAVV / ISIN: IE00B91XRN20

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Prothena vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Prothena veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,348 USD. Dies würde einen Gewinn von 68,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Prothena -1,120 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 71,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,247 USD, gegenüber -4,530 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 87,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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