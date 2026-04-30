Ausblick: Proto Labs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Proto Labs präsentiert in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,397 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Proto Labs noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 135,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahr waren 0,880 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 569,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 533,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at