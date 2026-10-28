Proto Labs Aktie
WKN DE: A1JUHT / ISIN: US7437131094
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Proto Labs präsentiert Quartalsergebnisse
Proto Labs präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,596 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,30 Prozent auf 149,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,880 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 582,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 533,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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