Ausblick: Proto Labs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Proto Labs stellt am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Proto Labs im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 144,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,01 Prozent gesteigert.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 573,1 Millionen USD, gegenüber 533,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at