Ausblick: Provident Financial Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Provident Financial Services wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,565 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Provident Financial Services 0,550 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 225,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Provident Financial Services einen Umsatz von 343,5 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,37 USD, gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 913,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,38 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at