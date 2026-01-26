Ausblick: Provident Financial Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Provident Financial Services präsentiert in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,555 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Provident Financial Services ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 33,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 335,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Provident Financial Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 224,1 Millionen USD aus.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 868,5 Millionen USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at