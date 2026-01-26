Provident Financial Services Aktie

Provident Financial Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 725214 / ISIN: US74386T1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Provident Financial Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Provident Financial Services präsentiert in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,555 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Provident Financial Services ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 33,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 335,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Provident Financial Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 224,1 Millionen USD aus.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 868,5 Millionen USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Provident Financial Services Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Provident Financial Services Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Provident Financial Services Inc. 20,59 -3,38% Provident Financial Services Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen