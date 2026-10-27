Ausblick: Provident Financial Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Provident Financial Services wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,612 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 235,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 33,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD im Vergleich zu 2,23 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 926,2 Millionen USD, gegenüber 1,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at