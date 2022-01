Ausblick: Provident Financial Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Provident Financial Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Provident Financial Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 115,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 109,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,15 USD je Aktie, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 452,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 385,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at