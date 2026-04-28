Provident Financial Services Aktie
WKN: 725214 / ISIN: US74386T1051
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Provident Financial Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Provident Financial Services wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,548 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Provident Financial Services 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Provident Financial Services 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 225,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Provident Financial Services 332,5 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie, gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 933,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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