Ausblick: Provident Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Provident Financial wird am 26.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Provident Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,77 Prozent auf 8,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,987 USD im Vergleich zu 1,00 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 35,6 Millionen USD, gegenüber 35,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at