Ausblick: Proximar Seafood AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Proximar Seafood AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,120 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 NOK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 22,8 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 16185,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Proximar Seafood AS Registered einen Umsatz von 0,1 Millionen NOK eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,310 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,980 NOK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 133,0 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 3,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
