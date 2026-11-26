Proximar Seafood AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QMHZ / ISIN: NO0010893902
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26.11.2026 07:01:06
Ausblick: Proximar Seafood AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Proximar Seafood AS Registered wird sich am 27.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,080 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,400 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 44,8 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 86,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 24,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,320 NOK je Aktie, gegenüber -1,120 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 202,0 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 99,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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