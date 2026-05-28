Proximar Seafood AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QMHZ / ISIN: NO0010893902
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28.05.2026 07:01:06
Ausblick: Proximar Seafood AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Proximar Seafood AS Registered wird am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,085 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Proximar Seafood AS Registered noch -0,980 NOK je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 29,92 Prozent auf 39,3 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,008 NOK, gegenüber -1,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 393,6 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 99,1 Millionen NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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