Ausblick: Proximar Seafood AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Proximar Seafood AS Registered wird am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,085 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Proximar Seafood AS Registered noch -0,980 NOK je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 29,92 Prozent auf 39,3 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,008 NOK, gegenüber -1,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 393,6 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 99,1 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at