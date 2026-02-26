Ausblick: Proximus (ex Belgacom) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Proximus (ex Belgacom) präsentiert in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Proximus (ex Belgacom) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,123 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 EUR je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,58 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,26 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,39 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 6,34 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at